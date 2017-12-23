” فيات كرايسلر ” تسدعي مليون شاحنة في أمريكا بسبب عطل خطير

واشنطن(صدى):

استدعت شركة ” فيات كرايسلر ” ، أمس الجمعة، 1.48 مليون شاحنة في الولايات المتحدة؛ بسبب مشكلة تشكل خطرًا كبيرًا في تعشيق ناقل الحركة وقد تؤدي إلى انزلاق الشاحنة عن طريق الخطأ.

وأكدت أن الاتدعاء يقتصر على السيارات المزودة بأجهزة ناقل الحركة المدمج في أعمدة توجيه السيارة، وهو يشمل طرازات متعددة من شاحنة ” كرايسلر رام ” صُنعت بين عامي 2009 و2017، مشيره إلى أنها على بينة من سبع إصابات يمكن أن تكون ذات صلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن المراجعة الميدانية للشركة أدت إلى اكتشاف هذه المشكلة، حيث قد لايعمل قفل ناقل الحركة في وضع المكابح بشكل صحيح في ظل ارتفاع درجات الحرارة لفترات طويلة.

وأشارت إلى أن هذه المشكلة قد تؤدي إلى تحرك ناقل الجركة من وضع التوقف دون الضغط على دواسة المكابح في السيارة، وحتى مع عدم وجود مفتاح تشغيل.