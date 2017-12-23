أسهم المملكة تحقق أفضل أداء أسبوعي لها من 6 أشهر

عادل الحربي(صدى):

حققت أسهم المملكة، أفضل أداء أسبوعي منذ ستة أشهر، حيث زادت قيمتها السوقية 27 مليار ريال، وتصل قيمة السوق السوقية 1.68 تريليون ريال.

يأتي ذلك، بالتزامن مع أداء الميزانية العامة، التي أظهرت إنفاقا قياسيا بنحو 1111 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي يتجاوز 300 مليار ريال، مع نشاط صناديق التنمية بـ 50 مليارا وصندوق الاستثمارات العامة بنحو 83 مليار ريال.

وفي سياق متصل، ارتفع المؤشر العام في جميع الجلسات ما عدا جلسة الخميس، وكانت أعلى مكاسب عند 7233 نقطة رابحا 2.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7063 فاقدة 0.2 في المائة.

وأنهت الأسبوع عند 1.9 في المائة لتغلق 7209 نقطة، بمكاسب بلغت 133 نقطة بـ 1.89 في المائة، تراجعت قيم التداول بنحو 3.5 مليار ريال بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 19.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال.

وتراجعت الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المائة لتصل إلى ملياري سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 2 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 8 في المائة إلى 556 ألف صفقة.