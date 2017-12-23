نجوم تعرضوا لحوادث مروعة خلال عام 2017

نورة الشهري(صدى):

تعرض عدد من النجوم المصريين والعرب لحوادث سير مروعة خلال عام 2017 ، منهم من نجا ومنهم من لم ينجو ، فضلاً عن إصابات البعض بأزمات صحية خطيرة .

ومن هؤلاء النجوم :

منة فضالي

الفنانة منة فضالي فاجأت قبل يومين جمهورها بدخولها الى المستشفى بشكل عاجل لاجراء عملية جراحية بعدما اصيبت اثناء نومها بنزيف في الرحم جراء عملية “ بطانة الرحم المهاجرة ” التي اجرتها سابقا، وطلبت الممثلة المصرية من الجميع مسامحتها بحال عدم خروجها سالمة. ولاحقا طمأنت منة جمهورها عن صحتها حيث تمكن الاطباء من ايقاف النزف وتمكث النجمة حاليا في فترة نقاهة.

هند بومشمر

من جهتها، اقلقت الإعلامية المغربية هند بومشمر جمهورها عليها في الاسابيع الماضية بعد إجرائها لعملية جراحية، من ثم طمأنت الجميع بأنها بحالة صحية جيدة بعد شكوك لم تكن في محلها حول اصابتها بورم.

حنان مطاوع

الفنانة المصرية حنان مطاوع نجت هذا العام بأعجوبة من حادث سير مروع بعد تحطم سيارتها أسفل سيارة نقل كبيرة كانت تسير بشكل عكسي، وكتبت وقتها على الفيسبوك قائلة : ” الف حمد وشكر لك يا رب اتكتب لي عمر جديد بعد حادث أمس طلعونا من تحت مقطورة بسبب أن سائق المقطورة ماشي عكسي ”.

فراس سعيد

وايضا نجا الممثل السوري المقيم في مصر فراس سعيد من حادث سير مميت على الطريق السريع في القاهرة ووجه تحذيراً عاجلاً لكل متابعيه من “ الشبورة القاتلة ” قائلا في تدوينته : ” اتكتبلنا عمر جديد.. ما حدش يمسك طريق قبل 10 الصبح… شبورة قاتلة!! “.

ملحم زين

حوادث السير هذا العام طالت ايضا الفنان اللبناني ملحم الذي اقتصرت اصابته على كسر في ذراعه بعدما تحولت سيارته الى حطام جراء اصصدام شاحنة كبيرة بها في طريق جبلي.

مصطفى الاغا

الاعلامي مصطفى الاغا شغل بال الجمهور عليه مع الايام الاولى من شهر رمضان الفائت بعد اعلانه عن خضوعه لاستئصال ورم في كليته ، وما لبث ان اعلن عن تعافيه واستعادته لنشاطاته.

لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب خضع ايضا هذا العام لـ عملية جراحية عاجلة وخطيرة داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد إصابته بإنسداد فى شرايين المخ، ونجحت العملية بدون اي مضاعفات سلبية.

نبيل شعيل

الفنان الكويتي نبيل شعيل اثار كذلك قلق الجمهور عليه بعمليته الجراحية داخل أحد المستشفيات بالكويت، لكنه عاد وطمأن جمهوره بأن العملية تكللت بالنجاح حيث قام بتركيب مفصل صناعيبعد صراع طويل مع آلام الظهر والركبة.

داليا التوني

وفي السادس من أكتوبر، توفيت الفنانة الشابة داليا التوني، إثر تعرضها لحادث سير بطريق العين السخنة.

«داليا» كانت شاركت في فيلم «الألماني» أمام الفنان محمد رمضان، وأخر أعمالها مسلسل «حلاوة الدنيا»، رمضان الماضي، أمام الفنانة هند صبري والفنان مصطفى فهمي.

نورلين

في اليوم التالي لوفاة داليا التوني، رحلت الفنانة الشابة نورلين، وذلك بعد أن مكثت في الرعاية المركزة 24 ساعة، عقب أن تعرضت لحادث أليم في السيارة نفسها التي كانت تستقل الفنانة الراحلة الأولى.

واشتهرت « نورلين » مع شقيقتها التوأم « نجلا » بالحملة الإعلانية الشهيرة لقناة «ميلودي»، خاصة وجملتهما « إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض يا حمزاوي » ، ومن بعدها شاركتا مع الفنان محمد رجب، بفيلم « محترم إلا ربع » ، إلى جانب مجموعة من الحملات الإعلانية بجانب اتجاههما للغناء مؤخرًا.

ريم أحمد

تعرضت الممثلة الشابة ريم أحمد لحادث سير مروع، على الطريق الدائري أثناء عودتها من مدينة الانتاج الإعلامي بعد تقديم حلقتها من برنامج ست الحسن، يوليو الماضي.

أحمد فلوكس

تدخلت العناية الالهية لإنقاذ الفنان الشاب أحمد فلوكس من الموت للمرة الثانية خلال شهور قليلة، بعدما تعرض مايو، لحادث اصطدام مروع أدى إلى تهشم سيارته.

غدير الفهد

الممثلة الكويتية الشابة غدير الفهد تخطت الجزء الاكبر من علاجها بالكيماوي جراء اصابتها بسرطان الثدي، واحتفلت الشهر الماضي بزفافها.

ميريام فارس

وينضم لقائمة النجوم الذين نجوا من حوادث خطيرة كل من الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي اصيبت بكسر في قدمها ما اجبرها على الغاء حفلاتها لحوالي الشهرين من ثم اعلنت عن تعافيها قبل ايام، والاعلامية المصرية ميار الببلاوي التي نجت من حادث سير مروع ولم تصب بأي اذى، فيما تعرضت الهام الفضالة الى كدمات وبعض الجروح جراء حادث سيارة ايضا.