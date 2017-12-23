المقاومة الإيرانية تعترف بارتكاب إيران جرائم بشعة في المنطقة

طهران(صدى):

اعترف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، محمد محدثين، بالجرائم الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن، مدينًا الصاروخ الذي أطلقه على الرياض الأسبوع الماضي.

وأشار ” محدثين ” ، إلى أن النظام الإيراني يعتبر صمت المجتمع الدولي عن هذه الأعمال، رخصة له لمواصلة تلك الأعمال، حيث يتعمد تصعيد وإثارة الحروب والتطرف بالمنطقة.

وقال ” محدثين ” ، أنه طالما نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران قائمٌ على السلطة، فلا تلوح في الأفق بوادر للسلام والهدوء والاستقرار في هذه المنطقة من العالم.

وطالب المجتمع الدولي والمنطقة العربية باتخذا إجراءات ضد إيران، ومنها: ” طرد قوات الحرس والمليشيات العميلة لها من العراق وسوريا واليمن وأفغانستان ولبنان، ومنع نقل المقاتلين والأسلحة من قِبل هذا النظام إلى هذه الدول، ومنع النظام الإيراني، خاصة قوات الحرس، من الوصول إلى المنظومة المصرفية العالمية، وتطبيق القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع السلاح النووي لنظام الملالي، وحظر تخصيب اليورانيوم، مع التفتيش الحر وغير المشروط لمواقع النظام العسكرية والمدنية “.