نورة شنار تكشف مجازر الأتراك الدموية في مصر

نايف السالم(صدى):

كشفت الكاتبة نورة شنار، اليوم السبت، أحد مجازر الأتراك ضد الشعب المصري، التي نتج عنها إبادة ما يقرب من 10 آلاف مصري.

وقالت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” من جرائم الاتراك العجم ضد المسلمين أنهم رفعوا شعار الاسلام المزيف داعش فنخدع به رجال الدين في مصر ودعوهم لاحتلال بلادهم وقتل سلطانها واجتاج الأتراك أرض الكنانة وقتلوا أكثر من عشرة آلاف مصري في يوم واحد وارتكبوا المجازر و ابادوا رجال الدين الذين دعوهم إلى بلادهم “.