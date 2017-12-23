لأول مرة.. حفل الكاسر وخالد عبدالرحمن بأسعار مخفضة

نورة الشهري(صدى):

يُحيي الفنانان خالد عبدالرحمن وجابر الكاسر حفلًا غنائيًا بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض يوم الخميس القادم 28 ديسمبر.

وطرحت تذاكر الحفل الغنائي التي تقدمه هيئة الترفيه بتنظيم من شركة روتانا، بأسعار متدنية مسجلة التذاكر الأقل سعرًا، حيث خصصت 150 ريال كأقل فئة و1000 ريال لفئة الرويال.

ويرجع سبب انخفاض قيمة التذاكر إلى مطالبات من الفنان خالد عبدالرحمن بتخفيض قيمة التذاكر حتى يحظى الجميع بفرصة حضور مثل هذه الحفلات الغنائية.

يُذكر أنه حتى الآن بيعت جميع المقاعد المخصصة للفئة الذهبية بالحفل والتي يبلغ سعرها 400 ريال، كما أنه مع تخفيض أسعارها تم أيضًا تقليص ساعات الحفلات الغنائية.