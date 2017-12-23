الفتح يحاول الهروب إلى الأمام في مواجهة الأهلي ” المتصدر “

نواف السالم(صدى):

يلتقي النادي الأهلي،اليوم السبت، نظيره الفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في إطار الجولة الـ 15 من دوري المحترفين في تمام الساعة 7:45.

ويدخل الأهلي المباراة متصدرة جدول الدوري، برصيد 28 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني الهلال، مما يجعل مباراة اليوم أكثر أهمية للأهلي الذي يسعى لتوسيع الفارق بينه وبين غريمه، متمنيًا تعثره في المباراة القادمة.

ويخوض الفتح المباراة برصيد 17 نقطة محتلًا المركز العاشر؛ حيث يسعى إلى الهروب من احتلال المراكز المتأخرة خلال مباراة اليوم.