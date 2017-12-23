إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تعلن الإجراءات التنظيمية للمشاركين

نايف السالم(صدى):

أعلنتْ إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عن الإجراءات التنظيمية للإبل المشارِكة في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أن إجراءات التنظيم تشتمل على 8 إجراءات هي :-

الاستقبال : ويكون في اليوم الذي قبل موعد المشاركة من الساعة 7 إلى 9 صباحاً ولن يقبل دخول أي إبل بعد إغلاق البوابة مباشرة، ويتم فيه تدقيق البيانات مع المالك، ودخول الإبل إلى الشبوك المخصصة، وأداء المالك القسم، وتحديد الشخص الذي يرافق الإبل داخل الميدان.

التحكيم: تحكيم جميع المنقيات والفرديات واختيار 20 منقية للجَمْل و15 للفردي.

التسليم: المنقيات والفرديات المختارة تتجه للفحص البيطري، والمنقيات والفرديات غير المختارة تسلم للملاك في مواقع الشبوك.

الفحص البيطري: الفحص العام وتدقيق الشريحة الإلكترونية ومطابقة البطاقة الصحية.

العدد والوسم والتشبيه: تدقيق العدد ووجود الوسم والتشبيه.

كشف العبث والغش: التدقيق من لجنة النظر، والتدقيق من اللجنة الطبية، والتدقيق من اللجنة البيطرية وجهاز الكشف.

الميدان: نقل الإبل المشاركة المقبولة إلى الميدان عن طريق لجنة الاستلام تمهيداً للتحكيم في اليوم التالي.

التحكيم: تحكيم المنقيات والفرديات في الميدان من الساعة 7 صباحاً إلى 2 مساءً.