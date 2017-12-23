إسبانيا تستعد لمباراة الكلاسيكو بـ1700 فرد أمن

نواف السالم(صدى):

تستعد شرطة العاصمة الإسبانية مدريد، عصر اليوم السبت، للقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ودعمت الشرطة العاصمة بـ1700 شخص من أجل حماية الكلاسيكو والمحافظة على سلامة الجماهير واللاعبين، حيث يشهد لقاء الفريقين دائمًا الكثير من التوتر.

أوضحت مصادر من الوفد الحكومي للجنة مكافحة العنف أن المباراة لم تندرج تحت الخطر الكبير، وذلك لعدم توقع حضور مشجعين زوار بعدد ضخم.

يُذكر أن العاصمة الإسبانية مدريد تشهد اليوم مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وسط ترقب من اللاعبين والجمهور.