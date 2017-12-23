قرقاش: حل قضية فلسطين في تغليب العمل السياسي على محاولات التهييج

أبو ظبي(صدى):

أشار الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، إلى أن القضية الفلسطينة في صدارة الاهتمام العالمي.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضع القضية الفلسطينية في صدارة الإهتمام العالمي، المهم أن نغلّب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والإستغلال، الدور الأهم يجب أن يكون فلسطيني وعربي “.