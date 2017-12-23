فريق طبي ينجح في انقاذ سيدة من تلف كامل بأنسجة المبايض بمستشفى اليمامة

سعيد العجل(صدى):

تمكن فريق طبي في مستشفى اليمامة بالرياض من إجراء عملية جراحية لسيدة ثلاثينية كانت تعاني من تلف كامل في أنسجة المبيض.

وفي التفاصيل كانت السيدة تعاني من آلام شديدة بأسفل البطن مع قئ مستمر و تم تشخيص الحالة على أنها التواء كيس بالمبيض الأيمن مما يستلزم استئصال فوري المبيض.

وتم إجراء عملية جراحية عاجلة لأن التأخير فى إجراء العملية يؤدى إلى تلف أنسجة المبيض نتيجه توقف تدفق الدم إلى المبيض.

وبعد فتح البطن وجد أن المبيض الايمن ملتوي مرتين حول نفسه نتيجه وجود كيس كبير يبلغ قطره ١٠ سم ولكن لسرعه التدخل الجراحى لم تكن أنسجة المبيض قد تأثرت وامكن فك الالتواء وإنقاذ انسجه المبيض ثم تم تسليك الكيس تماما من داخل المبيض مع الاحتفاظ بالمبيض فى حالة جيدة.

ثم تم فحص المبيض الأيسر ووجد كيس اخر يبلغ قطره ٥ سم من نفس نوعيه الكيس الأيمن وتم أيضا استئصاله بنجاح من داخل المبيض مع اعاده المبيض إلى وضعه الطبيعي.

اجري العمليه د.عادل صلاح استشارى النساء والتوليد بمستشفى اليمامه بمعاونة الاخصائيه د.رنا اسماعيل.