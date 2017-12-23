28 حالة وفاة باليمن بسبب ” الدفتيريا “

فهمي محمد(صدى):

كشفت الهيئة الفيدرالية الروسية المشرفة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، عن تسجيل 28 حالة وفاة نتيجة مرض الخناق ” الدفتيريا ” باليمن.

وأصدرت الهيئة بلاغًا عبر موقعها على الإنترنت، تؤكد فيه أن 95% من حالات الوفاة بهذا المرض في اليمن، كانت بين الأطفال دون سن 15 عاما.

وحذَرت الهيئة المواطنين الروس من تفشي المرض هناك، مطالبًا إياهم بأخذ هذه المعلومات بالاعتبار عند تفكيرهم بزيارة اليمن.

يذكر، أن مليشيا الحوثي الإرهابية ترفض دخول المساعدات الإنسانية وحملات التطعيم، ولا يسمحون بدخول عمال الإغاثة إلى مناطقهم كما ينهبون الطعام والإمدادات الطبية.