بالفيديو.. مريام فارس توجه رسالة خاصة لسيدات المملكة عبر إنستجرام
وجهت الفنانة اللبنانية مريام فارس، رسالة إلى سيدات المملكة، معلنه عن حفل فني مخصص للسيدات بإحدى مناطق المملكة.
ونشرت ” فارس ” عبر حسابها على ” إنستجرام ” فيديو لها محدثه خلاله سيدات المملكة، قائله ” بنات السعودية مستعدات؟ “، كما نشرت علم الممكلة معبره عن حبها وتقديرها لها.
يُذكر أنه من المنتظر ان تُحيي مريام فارس حفل غنائي مخصص للسيدات في المملكة، ولكن حتى الآن لم يُعلن أي تفاصيل عن الحفل.
ابو غنى[ عدد التعليقات: 123 ] نشر منذ 4 ساعات
اذا كانت الفتاة السعوديه تنتظر رساله من هذي النوعيات فهذي مصيبه والمصيبة الاطم الاهتمام الاعلامي بهذي الرساله من الست المصونه
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله لايحييك ولا من دعاك☺