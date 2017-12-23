الأهلي يوضح موقفه من رحيل الأوكراني سيرجي ريبيروف

ماجد محمد(صدى):

أكد نائب رئيس النادي الأهلي طارق كيال، على عدم نية النادي بتغيير المدرب الحالي الأوكراني سيرجي ريبيروف.

وأوضح ” كيال ” في تصريحات له أن النادي يُعاني من مشاكل فنية داخل المعلب، ويتم العمل حاليًا على حل هذه المشاكل بدون فسخ التعاقد مع المدرب ريبيروف، مشيرًا إلى أنه تم التحدث مع المدرب بخصوص الانتقالات الشتوية حيث يعتبر التعاقد في هذه الفترة معقد.

وطالب ” كيال ” جماهير النادي بمساندته والوقوف بجانبه للتخلص من هذه الأزمة، قائلًا ” نحتاج للدعم الإيجابي لتتفاعل المنظومة والتفاعل السلبي يسبب الإحباط.. أصعب أنواع الضغط يأتي من جمهورنا.. خسارة نقطة لا تعني خسارة الدوري “.

يُذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المحترفين برصيد 28 نقطة، من 14 لقاء بينما الهلال في الوصافة برصيد 27 نقطة من 12 لقاء.