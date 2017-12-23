ضاحي خلفان: ” أردوغان يجهل تاريخ الأمة العربية “

دبي(صدى):

شن نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان،اليوم السبت، هجومًا لاذعًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفه بالجاهل.

وقال ” خلفان ” في تغريدة عبرحسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أردوغان يجهل تاريخ الامة العربية ولذلك يهرف بما لا يعرف”.

وتابع في تغريدة أخرى: ” لاشك أن اي دكتاتور مثل اردوغان يسجن عشرات الآف من خصومة في ليلة وضحاها يركب رأسه الغرور..حين لا يحاسب على تصرفاته غير القانونية بحق عشرات الآف من الأبرياء “.