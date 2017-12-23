ضاحي خلفان: ” أردوغان يجهل تاريخ الأمة العربية “
شن نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان،اليوم السبت، هجومًا لاذعًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفه بالجاهل.
وقال ” خلفان ” في تغريدة عبرحسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أردوغان يجهل تاريخ الامة العربية ولذلك يهرف بما لا يعرف”.
وتابع في تغريدة أخرى: ” لاشك أن اي دكتاتور مثل اردوغان يسجن عشرات الآف من خصومة في ليلة وضحاها يركب رأسه الغرور..حين لا يحاسب على تصرفاته غير القانونية بحق عشرات الآف من الأبرياء “.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 4 ساعات
اوردقان طرطور وبياع حكي ونصاب مثل الاخوان المفلسين بياعين حكي
ايش صار بعد مؤتمر تركيا من شان القدس يا طقعان افندي باشا
ما سويت شي للقدس ولا لشعب فلسطين لا انت ولا جماعتك المفلسين غير الخطب الرنانه وشوية تصفيق من الرعاع اللي يتبعون خطبكم مالت عليكم وعلى خطبكم الفاشله
ايش عرف اوردقان بتاريخ العرب ولا بارض العرب
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر على المسلمين في كل مكان من بعض المغردين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات
اردوغان لا يجهل تاريخ الامه العربية فهو يعرفها جيدا ولكنه يتجاهل بغباء تاريخ الامة الاسلامية