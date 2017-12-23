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المرور توضح اشتراطات إسقاط السيارة

المرور توضح اشتراطات إسقاط السيارة
نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المرور، عن مجموعة اشتراطات لإسقاط السيارة من السجلات، ومنها تسديد المخالفات، وسريان الاستمارة، وإحضار ورقة بيع من محلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

وأجازت إدارة المرور على موقعها الإلكتروني، قيادة الزائر بالرخصة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول لمدة سنة أو انتهاء الصلاحية أيهما أقرب.

و شددت على الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق باعتبارها هي الأصل.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 4 ساعات

فيه سيارات ما تمشي مالها إلا التشليح كيف راح تعدي من الفحص لكي يجدد الاستماره. ماهم صاحيين 😂😂

[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههه اهم شي تسدد
صلح السيارة وغير المكينة وكالة بعدين افحص السيارة
وجدد الاستمارة بعدها بعها على التشليح .

[ عدد التعليقات: 3607 ] نشر منذ 4 ساعات

شروط تعجيزيه والهدف منها مادي بحت
المفروض سياره تالفه خلاص يبيعها في التشليح ويجيب ورقة المبايعه واللوحات وخلاص

[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 3 ساعات

سياره منتهيه وش هوله اجدد ليش ما اوديها للتشليح وجيب ورقه ولوحاتها واسلمها لكم خذو عموله 100 او 200 وخلو التعقيد تجديد غرمات تطويف

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههههههه شفاطهم شغال

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا سيارة اخوي سحبت بدون تبليغ وبعدين ت السؤال صاحب الشطحة يقول خلاص ودوها التشليح طيب ليش مابلغتونا رسالة نصية بموجب رقم الوحه يقول مدري بس الله يعوض اخوي خير منها يرجل المكينة اقل شي 10000 الاف ريال من غير القطع الثانية

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