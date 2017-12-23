المرور توضح اشتراطات إسقاط السيارة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة المرور، عن مجموعة اشتراطات لإسقاط السيارة من السجلات، ومنها تسديد المخالفات، وسريان الاستمارة، وإحضار ورقة بيع من محلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

وأجازت إدارة المرور على موقعها الإلكتروني، قيادة الزائر بالرخصة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول لمدة سنة أو انتهاء الصلاحية أيهما أقرب.

و شددت على الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق باعتبارها هي الأصل.