استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي شرق جباليا

القدس المحتلة(صدى):

استشهد اليوم، شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات الأسبوع الماضي شرق جباليا في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب شريف العبد شلاشل (28 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الأسبوع الماضي، شرق جباليا.

وباستشهاد الشاب شلاشل يرتفع عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، إلى 14 شهيدًا، وأكثر من 3 آلاف مصاب، في مظاهرات لا تزال مستمرة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، رفضًا وتنديدًا بهذا الإعلان.