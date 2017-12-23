بكلفة 24 بليون ريال.. البدء في عمليات منشأة ثالثة للفوسفات بوعد الشمال

عادل الحربي(صدى):

تخطط شركة التعدين ” معادن ” ، لبدء العمليات في منشأة ثالثة للفوسفات في وعد الشمال في 2018، بكلفة قدرها 24 بليون ريال.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن هذا المشروع سيجعل المملكة إحدى أكبر دول الأسمدة الفوسفاتية في العالم، وسيضاعف المجمع تقريباً إنتاج المملكة ليصل إلى ستة ملايين طن سنوياً.

وأكد خلال لقاء تليفزيوني، أن الحكومة وافقت قبل أسبوعين على إستراتيجية للتعدين تركز على بناء قاعدة رقمية للمعلومات للمكامن المعدنية، وتسريع إجراءات التراخيص، وتقديم تمويل لشركات التعدين، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة.

كما أشار ” الفالح ” ، إلى أنه يتوقع تحقيق تقدم في مشروع توسعة منشأة الألمونيوم لمعادن في رأس الخير، بكلفة 3.5 بليون دولار، كما أنها ستعلن عن مشاريع أخرى للذهب والنحاس في المستقبل، لكنه لم يقدم إطارًا زمنيًا.