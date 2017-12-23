بالفيديو.. ” الأخضر ” يكرم أحد مشجعيه بعد تنظيف استاد الكويت

نواف السالم(صدى):

وجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، الشكر والتقدير إلى المشجع السعودي الذي قام بتنظيف مدرجات ملعب استاذ جابر الدولي بالكويت، بعد مباراة افتتاح خليجي 23.

ونشر المنتخب على حسابه الرسمي على ” تويتر” فيديو للمشجع أثناء تنظيفه للمدرجات، معلقًا ” شكرًا لهذا المشجع الذي قدم نموذجًا راقيًا عبّر من خلاله عن وعي المشجع السعودي الراقي.. نرجو منه التواصل معنا لتكريمه “.

وكان أحد مشجعي المنتخب السعودي بتنظيف مدرجات ملعب استاد جابر الدولي بالكويت الذي استضاف المباراة الافتتاحية لبطولة الخليج 23 بين المنتخب الأخضر ومنتخب الكويت، أمس الجمعة.