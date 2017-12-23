قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من القدس

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين في مواجهات اندلعت قرب الحي الإفريقي الملاصق للمسجد الأقصى من جهة باب الناظر ” المجلس “.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: عبود أبو اسنينة، ومصطفى أبو اسنينة، ومحمد عسيلة، من شارع الواد، بتهمة رشق قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية والحجارة، خلال مواجهات في المنطقة، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.