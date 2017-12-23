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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من القدس

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من القدس
القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين في مواجهات اندلعت قرب الحي الإفريقي الملاصق للمسجد الأقصى من جهة باب الناظر ” المجلس “.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: عبود أبو اسنينة، ومصطفى أبو اسنينة، ومحمد عسيلة، من شارع الواد، بتهمة رشق قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية والحجارة، خلال مواجهات في المنطقة، واقتادتهم إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

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