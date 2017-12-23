مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يخصص 1372 موقعا لمخيمات المشاركين

عادل الحربي(صدى):

خَصَّصتْ إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الثانية، 1372 موقعًا لمخيمات المشاركين في المهرجان، لإقامة مخيمات منظمة عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان سلطان البقمي أن تخصيص كل هذه المواقع يأتي للتسهيل على المشاركين، وتنظيم عملية تخييمهم بكل يسر وسهولة، لافتًا النظر إلى أن عدة متعهدين قد استأجروا جزءًا من المواقع المخصصة بغرض تجهيزها، وإقامة مخيمات متكاملة الخدمات عليها؛ ليتم تأجيرها على المشاركين الراغبين في مخيمات جاهزة.

وبين البقمي أنه في إطار تنظيم إجراءات تخييم المشاركين، فقد مُنع إقامة أي مخيمات إلا في المنطقة المخصصة لهذا الغرض، حيث اعتبرت اللجان المنظمة مسافة 15 كم في كل اتجاه حمى للمهرجان لا يقام فيها أي مخيمات، مشيراً إلى أن منطقة التخييم قسمت إلى مخيمات منظمة تبلغ مساحة كل موقع منها 40 ألف متر مربع (200 * 200م)، منوّها إلى أن أسعار تأجير تلك المواقع تختلف بحسب قرب المخيم أو بعده عن موقع المهرجان.

وأشار البقمي إلى أن إجراءات طلب التخييم تكون بتوجّه المشارك للجنة المشرفة على التخييم، بحيث يحصل على الموافقة والترخيص على إقامة المخيم بعد دفعه للرسوم، ثم يقوم فريق المساحة بمهامه في تحديد الموقع المناسب للمشارك.