بالفيديو.. أحلام تكشف سبب احتجازها في زيارتها لفلسطين
كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن تعرضها للاحتجاز اثناء زيارتها لفلسطين المحتلة.
وقالت أحلام خلال لقاء تليفزيوني في مقطع فيديو متداول، ” سمو الشيخ عبدالله طلب مني أروح فلسطين. رحت مرتين. مرة وقفوني في الحدود أول ما وصلت “.
وأشارت إلى أن جندية إسرائيلية أرادت مصافحتها، إلا أنها رفضت ذلك وقالت لها: ” ما أسلم عليكِ. أنا إيدي مستحيل تمسك إيدك ” .
وأضافت أنه تم احتجازها في غرفة صغيرة على الحدود لبعض الوقت، لافتة إلى أنها رددت في هذه الأثناء أغنية ” أجيال ورا أجيال ” .
خالد[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 4 ساعات
طقاقه والله ما احد درى عنك مغير خلى الهياط