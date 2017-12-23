بالفيديو.. أحلام تكشف سبب احتجازها في زيارتها لفلسطين

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن تعرضها للاحتجاز اثناء زيارتها لفلسطين المحتلة.

وقالت أحلام خلال لقاء تليفزيوني في مقطع فيديو متداول، ” سمو الشيخ عبدالله طلب مني أروح فلسطين. رحت مرتين. مرة وقفوني في الحدود أول ما وصلت “.

وأشارت إلى أن جندية إسرائيلية أرادت مصافحتها، إلا أنها رفضت ذلك وقالت لها: ” ما أسلم عليكِ. أنا إيدي مستحيل تمسك إيدك ” .

وأضافت أنه تم احتجازها في غرفة صغيرة على الحدود لبعض الوقت، لافتة إلى أنها رددت في هذه الأثناء أغنية ” أجيال ورا أجيال ” .