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بالفيديو.. أحلام تكشف سبب احتجازها في زيارتها لفلسطين

بالفيديو.. أحلام تكشف سبب احتجازها في زيارتها لفلسطين
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن تعرضها للاحتجاز اثناء زيارتها لفلسطين المحتلة.

وقالت أحلام خلال لقاء تليفزيوني في مقطع فيديو متداول، ” سمو الشيخ عبدالله طلب مني أروح فلسطين. رحت مرتين. مرة وقفوني في الحدود أول ما وصلت “.

وأشارت إلى أن جندية إسرائيلية أرادت مصافحتها، إلا أنها رفضت ذلك وقالت لها: ” ما أسلم عليكِ. أنا إيدي مستحيل تمسك إيدك ” .

وأضافت أنه تم احتجازها في غرفة صغيرة على الحدود لبعض الوقت، لافتة إلى أنها رددت في هذه الأثناء أغنية ” أجيال ورا أجيال ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 4 ساعات

طقاقه والله ما احد درى عنك مغير خلى الهياط

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