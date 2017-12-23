قبل موقعة الكلاسيكو.. التشكيل المتوقع للريال وبرشلونة

نواف السالم(صدى):

يخوض ريال مدريد، اليوم السبت، لقاء ناري مع غريمة برشلونة، ويسعى كلا من الفريقين عبر اللقاء إلى تحقيق النصر، إلا أن الريال يدخل المباراة بحالة نفسية ومعنوية مرتفعة عقب تتويجه بلقب كأس العالم للأندية بأبوظبي، بينما يسعى برشلونة إلى زيادة الفارق بينه وبين منافسه.

ويحتل الريال المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر برشلونة برصيد 42 نقطة، بفارق 11 نقطة عن غريمة التقليدي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:

ريال مدريد:

كيلور نافاس، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، مارسيلو، داني كارفاخال، كاسيميرو، توني كروس، إيسكو ألاركون، لوكا مودريتش، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

برشلونة:

أندريه تير-شتيغن، جيرارد بيكيه، توماس فيرمايلين، جوردي ألبا، نيلسون سيميدو، أندريس إنييستا، باولينيو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، ليونيل ميسي، لويس سواريز.