عادل عزت : طموحنا الفوز بخليجي 23

ماجد الاشرم (صدى):

عبر عادل عزت، رئيس الاتحاد لكرة القدم، سعادته بفوز المنتخب على الكويت (2-1)، في افتتاح كأس الخليج “ خليجي 23 ” بالكويت، متمنيًا تحقيق “ الأخضر ” للقب.

وقال عزت في تصريحات صحفية: “ الحمد لله على هذا النصر في افتتاح خليجي 23، ونشكر إخواننا في الكويت على التنظيم الرائع، فقد كان افتتاحًا جميلًا ومبهرًا بحضور أمير البلاد، الذي شرف هذا الافتتاح ”.

وأضاف: “ منتخبنا قدّم مستوى مميز توجه بالفوز في مباراة الافتتاح، وهي أهم مباراة، نجومنا ظهروا بمستوى ممتاز، لاعبون شباب ومبهرون، شاهدنا كيف لعبوا كرة قدم قتالية، واستطاعوا أن يتفوقوا في الأداء والنتيجة ”.

وتابع: “ نتمنى أن يستمر هذا الأداء في المباريات المقبلة، وبإذن الله ننافس ونتأهل للمباراة النهائية ونفوز باللقب”.

وأردف: “ استمتعنا بامتلاء المدرجات بالجماهير الكويتية والسعودية أيضًا في الجزء المخصَّص لها، والمباراة كانت جميلة ومليئة بالحماس والندية وانتهت بتفوق الأفضل ”.

وختم بالقول: “ بإذن الله من أفضل لأفضل حتى نحقق البطولة، لتكون أفضل دافع لتقديم مستويات ممتازة في مونديال روسيا 2018 ”.