” شرطة جدة ” تفك لغز الجثة الملقاة في الشارع وتلقي القبض على الجاني

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مقيم آسيوي؛ لاتهامه في قضية قتل مقيم آخر عن طريق توجيه عدة طعنات له بآلة حادة في جدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة أن مركز العلميات الأمنية الموحد ” 911 ” ، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مقيم آسيوي ملقاة بأحد الشوارع بشمال جدة، و بها عدة طعنات.

وأكد العقيد عطية أن التحريات أسفرت عن التعرف على هوية الجاني والقبض عليه تمهيدصا لإحالته إلى النيابة العامة بحك الاختصاص، حيث اتضح أنه من نفس جنس القتيل.