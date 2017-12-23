” شرطة جدة ” تفك لغز الجثة الملقاة في الشارع وتلقي القبض على الجاني
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مقيم آسيوي؛ لاتهامه في قضية قتل مقيم آخر عن طريق توجيه عدة طعنات له بآلة حادة في جدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة أن مركز العلميات الأمنية الموحد ” 911 ” ، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مقيم آسيوي ملقاة بأحد الشوارع بشمال جدة، و بها عدة طعنات.
وأكد العقيد عطية أن التحريات أسفرت عن التعرف على هوية الجاني والقبض عليه تمهيدصا لإحالته إلى النيابة العامة بحك الاختصاص، حيث اتضح أنه من نفس جنس القتيل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 4 ساعات
قصو رقبته ولا يطول في السجن وارسلو الجثتين لبلادهم
الواقع[ عدد التعليقات: 5569 ] نشر منذ 4 ساعات
المجرم غبي ولا اعتبر ممن سبقوه إلى العدالة والسيف وقد ينسى الكثير من أرباب الجرائم أن هناك عيون في كل مكان للدولة أقلها الكيمرات ورجال المباحث وأقوى شئ صورة الفديو لموقع الجريمة من خلال سجل القمر الصناعي الخاص بوزارة الداخلية تحية لحكومة المملكة العربية السعودية على هذا الجهاز الأمني الحديث جدا وكذلك العريق لأنه لا يوجد جريمة ضد مجهول ولله الحمد
شيخين[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 3 ساعات
والله كفويارجال بن سعودالله يقويكم
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 49 دقيقة
السيف الاملح