طفلة فقيرة تشرب الماء من بركة قذرة وانتقادات لاذعة للأمم المتحدة
التقط إعلامي أرجنتيني صورة مؤثرة خطفت الأنفاس، لطفلة تشرب الماء من بركة قذرة في حي “ مبيا غواراتي ” المعروف بانتشار الفقر به بمدينة بوساداس في شمال شرق الأرجنتين.
وتظهر الصورة الطفلة الصغيرة وهي تطفئ عطشها من الشمس في منتصف النهار، حيث كانت درجة الحرارة أعلى من 100 درجة فهرنهايت.
وأكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن الطفلة واحدة من السكان الأصلیین الناطقین بلغة ” میبا غواراتي ” في مدینة بوساداس بالأرجنتین، الشھیرة بفقرھا المدقع، حیث یعتمد فیھا الصغار على مھنة التسول في الشارع للحصول على المال .
وأثارت الصورة سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، الذين وجهوا سلسلة انتقادات لاذعاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ” الیونسیف ” ودورھا في حمایة الأطفال المشردة حول العالم، وقام متطوع یدعى میغو ریوس مع مجموعة من رفاقه بمساعدة ھؤلاء الأطفال، عبر إرسال معونات طعام ومیاه وخلافه .
توق[ عدد التعليقات: 13682 ] نشر منذ 5 ساعات
ذابحها العطش المسكينة
الله يتولاها برحمتة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
وين حقون حقوق الإنسان عنها ، وإلا بس عيونهم على العرب ؟؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
من ماذا يسخرون ……… هل لانهم يملكون كل شيء في حياتهم بينما هذه الطفلة لا تملك اقل احتياجها
وهو الماء النظيف ……..
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات
الارجنتين الفقر فيها كبير جدا
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات
وهذا اهم شي عندهم حقوق الطفل😏😏
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1877 ] نشر منذ 4 ساعات
سوف يسأل كل مسؤول دولة امام الله عن التقصير في حق رعيتة
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان الله يلطف بها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حبيبتي 💔