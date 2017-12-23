طفلة فقيرة تشرب الماء من بركة قذرة وانتقادات لاذعة للأمم المتحدة

متابعات(صدى):

التقط إعلامي أرجنتيني صورة مؤثرة خطفت الأنفاس، لطفلة تشرب الماء من بركة قذرة في حي “ مبيا غواراتي ” المعروف بانتشار الفقر به بمدينة بوساداس في شمال شرق الأرجنتين.

وتظهر الصورة الطفلة الصغيرة وهي تطفئ عطشها من الشمس في منتصف النهار، حيث كانت درجة الحرارة أعلى من 100 درجة فهرنهايت.

وأكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن الطفلة واحدة من السكان الأصلیین الناطقین بلغة ” میبا غواراتي ” في مدینة بوساداس بالأرجنتین، الشھیرة بفقرھا المدقع، حیث یعتمد فیھا الصغار على مھنة التسول في الشارع للحصول على المال .

وأثارت الصورة سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، الذين وجهوا سلسلة انتقادات لاذعاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ” الیونسیف ” ودورھا في حمایة الأطفال المشردة حول العالم، وقام متطوع یدعى میغو ریوس مع مجموعة من رفاقه بمساعدة ھؤلاء الأطفال، عبر إرسال معونات طعام ومیاه وخلافه .