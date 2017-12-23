” الردع السعودي ” يتحدَى ” أردوغان ” بتغيير اسم شارع سفارة إسرائيل إلى فلسطين

عادل الحربي(صدى):

تحدى حساب الردع السعودي عبر موقع ” تويتر ” ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يُغير اسم الشارع الذي تقع فيه سفارة إسرائيل إلى شارع ” فلسطين “.

واستنكر ” الردع السعودي ” ، قيام ” أروغان ” بتغيير اسم شارع سفارة الإمارات إلى شارع ” فخر الدين باشا ” ، الذي نقل الأمانات المقدسة من المدينة المنورة إلى اسطنبول، واصفًا إياه بالـ ” سارق “.

يأتي هذا بعد أيام من اندلاع أزمة بين تركيا و الإمارات، إثر تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن فخر الدين.