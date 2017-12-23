” الردع السعودي ” يتحدَى ” أردوغان ” بتغيير اسم شارع سفارة إسرائيل إلى فلسطين
تحدى حساب الردع السعودي عبر موقع ” تويتر ” ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن يُغير اسم الشارع الذي تقع فيه سفارة إسرائيل إلى شارع ” فلسطين “.
واستنكر ” الردع السعودي ” ، قيام ” أروغان ” بتغيير اسم شارع سفارة الإمارات إلى شارع ” فخر الدين باشا ” ، الذي نقل الأمانات المقدسة من المدينة المنورة إلى اسطنبول، واصفًا إياه بالـ ” سارق “.
يأتي هذا بعد أيام من اندلاع أزمة بين تركيا و الإمارات، إثر تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن فخر الدين.
توق[ عدد التعليقات: 13682 ] نشر منذ 5 ساعات
مايقدر يسويها
هو ينفش ريشة على العرب بس
محمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
الاترك تاريخ أسود في جزيزة العرب ، و لازال التاريخ شاهد على ذلك .
ومقابر الاتراك أجداد اوردغان موجودة في الحجاز ونجد والجنوب .
والذي هزم الأتراك سكان تلك المناطق .
ولازال الحقد مستمر على العرب من ايران و الاتراك .
ايران و تركيا = لايوجد فرررررررق بينهم .
الله يعز اهل السنه ، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده .
ويحفظ الخليج وأهله .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
اردوغان شخص خسيس يتباهى بما فعله اجداده من مجازر
محب لاسرائيل واليهود فهو اخواني بحت
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 347 ] نشر منذ 4 ساعات
مثل ماتنفشون ريشكم على تركيا وتاركين ايران والغرب
ابو مالك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
كفانا استعداءً للدول الاخرى تبعا لهوى الامارات..السياسة السعودية تميزت بالانضباط
وهي دولة كبيرة يؤخذ عليها مالا يؤخذ على الدول الصغيرة.
ونحن نرى دولة الامارات تقييم علاقات كاملة مع ايران والتبادل التجاري بينهما هو الاضخم
وهذا يعزز اقتصاد ايران بما يدعم خططها العدوانية..لذلك يجب ان لانكترث بالمشاكل
التي تخلقها مع الدول الاخرى وان نتعامل مع الجميع على اساس مصالحنا فقط
Sam987[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 ساعات
قتلني تعليقك يامبارك 😂
عادل[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 ساعات
مبارك الاهبل ايران والغرب ماحرقوا وقتلوا بالجزيره العربيه ايام العثمانيين الطغاة ويا اهبل مااغتصبوا النساء ولكن الاتراك اقذر البشر واسال حتى اوروبا واحذر هنا من الاستثمار او شراء شقق وبيوت هناك وبلدهم على كف عفريت وخلال 40 سنه 22 انقلاب وهم يكرهوا حتى انفسهم وخشوا مساجدهم وشوفوا البدع والمخالافات الاسلاميه ولو تبغى يالاهبل اشرح لك واولف كتب عن بلدهم القذر ومجتمعهم من ايام فتح القسطنطينيه على يد المعتصم بالله رحمه الله ورفع قدره وهو من كسر رؤوسسهم ولكن يالاهبل عيبك ماتعرف التاريخ ولا تعرف تكتب حتى اسمك
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6394 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخونجي نتن
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1505 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا اللي فالحين أما طرد اليهود المحتل من فلسطين واسترداد أولى القبلتين فهذه من سابع المستحيلات عندكم