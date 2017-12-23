مذيع يمني ينقل خبر وفاة اخيه

السبت 23
ديسمبر
لا حول ولا قوة الا بالله
مؤثر جدا
لاحول ولاقوه الا بالله الله يصبركم ويغفر له ويرحمه وجعل للحوثين لا ارض لهم ولا سماء حسبي الله عليهم
بنت النور أنت أمل ** تخصصي في مجال ربط القرآئن** الاسلوب هو اسلوب أمل لا يختلف على ذلك اثنان** إضافة إلى بعض القرآئن في التعليقات السابقة**** **وفوق كل ذي علم عليم ** سبحانه***
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
مؤثر جدا
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوه الا بالله الله يصبركم ويغفر له ويرحمه وجعل للحوثين لا ارض لهم ولا سماء حسبي الله عليهم
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
بنت النور أنت أمل ** تخصصي في مجال ربط القرآئن** الاسلوب هو اسلوب أمل لا يختلف على ذلك اثنان** إضافة إلى بعض القرآئن في التعليقات السابقة**** **وفوق كل ذي علم عليم ** سبحانه***