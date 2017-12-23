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  3. مذيع يمني ينقل خبر وفاة اخيه

مذيع يمني ينقل خبر وفاة اخيه




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

مؤثر جدا

[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولاقوه الا بالله الله يصبركم ويغفر له ويرحمه وجعل للحوثين لا ارض لهم ولا سماء حسبي الله عليهم

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات

بنت النور أنت أمل ** تخصصي في مجال ربط القرآئن** الاسلوب هو اسلوب أمل لا يختلف على ذلك اثنان** إضافة إلى بعض القرآئن في التعليقات السابقة**** **وفوق كل ذي علم عليم ** سبحانه***

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