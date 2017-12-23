تناول كوب ماء دافيء كل صباح لصحة جيدة
تمثل نسبة الماء في أجسامنا ما يقرب من 70%، حيث تختلف حسب عمر الشخص وتتراوح ما بين 70%حتى 90%، كما أنها أساس الحياة على هذا الكوكب، مما يؤكد أهميتها اليومية المتناهية لأجسادنا.
حيث يقدم الماء مجموعة رائعة من الفوائد الصحية للجسم، ويمكن أن نزيد هذه الفائدة من خلال تناول كوب ماء دافيء يومًا قبل الإفطار، حيث تنقي الجسم من السموم وتساعد على إنقاص الوزرن.
كما يساعد هذا الكوب الصباحي بمساعدة الكيد في تنضيف نفسه من السموم وتحسين عملية الجهاز الهضمي، مما يجعله من أفضل معالجات الإمساك، كما يصحح خلايا البشرة ويخفف من أعراض البرد والسعال، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية.
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات
شي طيب بس سويتها مره وانسدت نفسي ع كل شي😅😅
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 3 ساعات
اسويها احيان لكن مو على الريق على هواي اي وقت😂😁😊
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
أسلوبك في الكتابه مهوب غريب علي يابنت النور*** خبرتي تقول****
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا شاطر بالحيل في علم القرآئن*** إن تسانكم سمعتوا به من قبل***
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين
***الوله المنثور*** ولا تسيف
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 1 ساعة
مويه دافيه ع الريق 😳،
نو وي احب لما اصحى اشرب مويه بارده ،،
بس بالفتره الاخيره اعتمدت الديتوكس ;
وكل اسبوع اغير نوع ؛
وبجد شيء لذيذ وصحي واهم شي باااارد 😋~
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 46 دقيقة
مويه دافيه طيبه
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 35 دقيقة
طلعت مانت بشاطر في علم القرائن خلي العلوم لاصحابها 😏
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 30 دقيقة
هههههههه
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 3 دقائق
على طاري الماء الدافئ ،، ماعينتوا رويزا 😢 لها كم يوم مختفيه 😓
لا يكون ذبحها الاقشر اللي اخذها 😤😤😤