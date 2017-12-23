تناول كوب ماء دافيء كل صباح لصحة جيدة

نورة الشهري(صدى):

تمثل نسبة الماء في أجسامنا ما يقرب من 70%، حيث تختلف حسب عمر الشخص وتتراوح ما بين 70%حتى 90%، كما أنها أساس الحياة على هذا الكوكب، مما يؤكد أهميتها اليومية المتناهية لأجسادنا.

حيث يقدم الماء مجموعة رائعة من الفوائد الصحية للجسم، ويمكن أن نزيد هذه الفائدة من خلال تناول كوب ماء دافيء يومًا قبل الإفطار، حيث تنقي الجسم من السموم وتساعد على إنقاص الوزرن.

كما يساعد هذا الكوب الصباحي بمساعدة الكيد في تنضيف نفسه من السموم وتحسين عملية الجهاز الهضمي، مما يجعله من أفضل معالجات الإمساك، كما يصحح خلايا البشرة ويخفف من أعراض البرد والسعال، بالإضافة إلى تحسين الدورة الدموية.