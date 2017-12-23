مواطنون يكشفون عن سر العلاقات الناجحة.. ويؤكدون: الحب لا يكفي

نايف السالم(صدى):

الكثير منا يبحث عن خطوات يسير عليها من أجل أن تكون حياته وعلاقاته المختلفة ناجحة، فنظرًا للتغيرات الاجتماعية، والظروف المٌعقدة التي لحقت بالعلاقات في ظل التطور التكنولوجي الهائل، أصبح هناك فجوة كبيرة بين الأشخاص والعلاقات المختلفة صداقة كانت أم حب.

ووصف نشطاء منصة ” تويتر ” ، اليوم السبت، روشته خاصة يستعين بها المواطنون؛ من أجل إنجاح علاقتهم، عبر تدشين هاشتاق”كيف تكون العلاقة ناجحة “.

وترصد ” صدى ” أبرز تغريدات المتابعين، المُحملة بالنصائح الجيدة، عبر الهاشتاق.

أشار نواف علي، أحد المشاركين عبر الهاشتاق، إلى أن الحب غير كافي لانجاح العلاقات، مغردًا: ” الحب لا يكفى لنجاح أي علاقة، لكن تفهم كل طرف لسلوك الطرف الاخر الحب ضروري لقيام العلاقة، لكن قد لا يصمد عند هبوب الرياح العاتيه “.

وترى وفاء أنه هناك 3 عوامل تجعل العلاقات ناجحة وهي: ” بالثقة، والحب والاحترام ” ، واتفق معها محمود بقوله: ” لما تكون مبنية على هالثلاث اشياء، الاحترام – الثقه – الحب، بتصير أجمل علاقة”.

وقال محمد: ” الجواب: اذا خفت تداخلات الناس فيها ” ، وعلى جانب أخر كشف سمير سعيد عن مفاتيح العلاقات الناجحة من وجهة نظره قائلًا: ” مفاتيح نجاح أي علاقة هي الثقة والصدق ” .

وغرد العساف: ” إذا كانت مبنية على الإحترام وخالية من الإنتقاد الغير مبرر والمستمر ” ، وأضاف حكيم جاسم: ” عندما يكون الطرفان متفقين وعلى قلبً واحد “.

وأضاف أحد النشطاء عدد من النصائح الصالحة لكافة العلاقات الإنسانية قائلًا: مصالح مشتركة، حرية، توافق فكري،- عدم تدخل اطراف خارجية، الوفاء بالألتزامات، حيز للخصوصية، الوقوف إلى جانب الشريك في اوقاته العصيبة.. كلامي أعلاه لأي نوع علاقة “.