خبير اقتصادي يوضح أسباب تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

أكد أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل الدكتور سامي عبدالوهاب، أن ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها المملكة تهدف إلى تقليص عجز الميزانية وزيادة الموارد غير النفطية، بالإضافة إلى تعويض الإيرادات الجمركية.

وأوضح ” عبدالوهاب ” خلال محاضرته بعنوان ” ضريبة القيمة المضافة والانتقائية في المملكة ” في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك فيصل بالأحساء، أن هذه الضريبة يتحملها المستهلك فقط، ولكنها متساوية على جميع المستهلكين.

كما أشار إلى أن الضريبة هي وسيلة تحصل خلالها الحكومات على إيرادات لتغطية تكاليف الخدمات العامة، ولها 3 وظائف ” مالية، اقتصادية، واجتماعية ” ، حيث لها آثارًا على الشركات والمستهلك على حد سواء، والتي تتمثل في تراجع إيرادات الشركات، والترشيد في الاستهلاك، وارتفاع قيمة بعض السلع.

وأضاف ” عبدالوهاب ” أن الفرق بين القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية يتمثل في تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على أنواع من السلع والخدمات التي تكون في مجملها ضارة بالصحة وبمعدلات أعلى من ضريبة القيمة المضافة للحصول على أكبر إيراد ممكن من الضريبة.