نقص الزنك بجسم الإنسان يتسبب في مشكلات صحية خطيرة
يعد معدن الزنك، من أهم العوامل التي تساهم في بناء المناعة، ويساعد على انقسام الخلية، ويدخل في تكوين الحيوانات المنوية، ويحافظ على حواس الشم التذوّق، إلى جانب وظائف أخرى.
وبالتالي، فإن نقص الزنك في جسم الإنسان يؤدي إلى مشكلات صحية كضعف المناعة وبطء النمو وفقدان الشهية، كما يسبب الإسهال.
وبالنسبة للبالغين، فهو يتسبب في تأخر البلوغ لدى المراهقين، و النعاس وتساقط الشعر، ويؤثّر على حاسة التذوق، ويؤخّر شفاء الجروح، وقد يحدث فقدان في الوزن.
وينصح خبراء التغذية، بتناول: المحار، واللحوم الحمراء، واللبن، والحمّص، والفول الأخضر، والحليب، والكاجو، وبذور السمسم، والشوكولا الداكنة، لزيادة مدخلات الزنك بجسم الإنسان.
أما عن أسباب نقصه، فتكمن في تعاطي الكحول، والإصابة بالسرطان، وأمراض الكلى والكبد والبنكرياس المزمنة، والسكري، وأمراض كرون وفقر الدم المنجلي والتهاب القولون التقرّحي، وكذلك النظام الغذائي النباتي المتشدد، والتقدّم في العُمر.
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الله
صار جسم الانسان مثل التربه كل شي فيه
زنك وحديد وفسفات واحيانا بعضهم يركب سن ذهب وفضه
كل الجسم معادن ماباقي الا الواحد يحط له بذره في سرَّه وأسبوع
والشتله تطلع
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه خير أن شاء الله
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
لأن أصل خلق الانسان من طين
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممكن ياهيلو
اهم شي انك ضحكت 😁😁 شكلك راضي عني 😘
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليه ما أضحك ؟ أنا طول عمري وأنا أضحك ***وخصوصاً للي يفهمني**
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب اصدقني القول وبكل امانه
انت هليووو والا هواريو 😁😁 انا مازال عندي شك فيك 😂😂