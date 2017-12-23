نقص الزنك بجسم الإنسان يتسبب في مشكلات صحية خطيرة

أماني الغامدي(صدى):

يعد معدن الزنك، من أهم العوامل التي تساهم في بناء المناعة، ويساعد على انقسام الخلية، ويدخل في تكوين الحيوانات المنوية، ويحافظ على حواس الشم التذوّق، إلى جانب وظائف أخرى.

وبالتالي، فإن نقص الزنك في جسم الإنسان يؤدي إلى مشكلات صحية كضعف المناعة وبطء النمو وفقدان الشهية، كما يسبب الإسهال.

وبالنسبة للبالغين، فهو يتسبب في تأخر البلوغ لدى المراهقين، و النعاس وتساقط الشعر، ويؤثّر على حاسة التذوق، ويؤخّر شفاء الجروح، وقد يحدث فقدان في الوزن.

وينصح خبراء التغذية، بتناول: المحار، واللحوم الحمراء، واللبن، والحمّص، والفول الأخضر، والحليب، والكاجو، وبذور السمسم، والشوكولا الداكنة، لزيادة مدخلات الزنك بجسم الإنسان.

أما عن أسباب نقصه، فتكمن في تعاطي الكحول، والإصابة بالسرطان، وأمراض الكلى والكبد والبنكرياس المزمنة، والسكري، وأمراض كرون وفقر الدم المنجلي والتهاب القولون التقرّحي، وكذلك النظام الغذائي النباتي المتشدد، والتقدّم في العُمر.