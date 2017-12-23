” الاتصالات ” تطلق خدمة جديدة لمعرفة الأرقام المسجلة باسمك

علي القحطاني(صدى):

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، خدمة جديدة تمكن المستخدمين من معرفة تفاصيل أرقام الهواتف المسجلة على هوياتهم لدى كافة مقدمي خدمات الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تجريبية على موقعها الإلكتروني؛ وذلك لتمكنهم من متابعة أرقامهم وحمايتهم من إساءة استخدام أسمائهم من أشخاص آخرين.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة اكشتاف أرقام مسجلة باسم شخص ما دون عمله، عليه تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة فورًا عن طريق خدمة “شكاوى” على موقع الهيئة.