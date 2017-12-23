الصدفة تفضح اختلاس وزير رياضة الانقلاب لأموال طائلة باليمن 

ماجد محمد(صدى):

خصص رئيس وزراء الانقلاب باليمن، عبدالعزيز بن حبتور، ميزانية مالية لمشاركة منتخب اليمن في خليجي 23، تجاوزت 300 ألف دولار.

وتضمنت الميزانية بنداً خاصاً بوزير الرياضة الحوثي حسن زيد وعدد من مسئولي وزارة الشباب والرياضة بصنعاء، بتكلفة إجمالية تبلغ 38 ألف دولار، بحجة مغادرته العاصمة إلى الكويت.

و لكن كشف خط سير الوزير الحوثي الموضحة في وثيقة رسمية، فضيحة اختلاسه تلك الأموال؛ لكونه سيذهب إلى سيئون بحضرموت، بالرغم من سيطرة الشرعية عليها، ومن ثم إلى القاهرة و منها إلى الكويت.