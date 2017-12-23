دراسة توصي بتقديم الأسماك للأطفال بداية من 10 شهور لتحسين ذكائهم

هايسبرج(صدى):

سلطت دراسة جديدة أجريت في جامعة بنسلفانيا، الضوء على أهمية السمك للأطفال من سن 9 لـ 11 سنة، كاشفة أن تناوله مرة في الأسبوع يساهم في تحسين مستوى ذكاء الأطفال.

كما أوضحت أن تناول السمك يساعد على النوم العميق؛ لاحتوائه على أحماض أوميغا3 الدهنية، مما جعل الدراسة توصي بـ تقديم الأسماك للأطفال في سن مبكر بداية من 10 أشهر.

وتم إجراء الدراسة على 541 طالباً في الصين، وأوضحت النتائج أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة في الأسبوع على الأقل نجحوا في تحقيق درجات أعلى في اختبارات الذكاء، بالإضافة لقدرتهم على النوم بشكل أعمق.