دراسة توصي بتقديم الأسماك للأطفال بداية من 10 شهور لتحسين ذكائهم
سلطت دراسة جديدة أجريت في جامعة بنسلفانيا، الضوء على أهمية السمك للأطفال من سن 9 لـ 11 سنة، كاشفة أن تناوله مرة في الأسبوع يساهم في تحسين مستوى ذكاء الأطفال.
كما أوضحت أن تناول السمك يساعد على النوم العميق؛ لاحتوائه على أحماض أوميغا3 الدهنية، مما جعل الدراسة توصي بـ تقديم الأسماك للأطفال في سن مبكر بداية من 10 أشهر.
وتم إجراء الدراسة على 541 طالباً في الصين، وأوضحت النتائج أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة في الأسبوع على الأقل نجحوا في تحقيق درجات أعلى في اختبارات الذكاء، بالإضافة لقدرتهم على النوم بشكل أعمق.
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات
ان شاء الله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6556 ] نشر منذ 2 ساعتين
مااكله انا تبوني اوكله اولادي😁☺
HELLO[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 2 ساعتين
معروفة فوايد السمك للجميع مو بس الأطفال** بالنسبة للأطفال يستسيغونه لانه خفيف****
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهااا وانا اقول ليه لما اكل سمك تجيني النومه 😴,
مَ كنت اعرف انه منوم طبيعي ☺️~
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يديم النعمه
اكلناه مره وحده قبل كم سنه ثم شبت علينا الحساسيه
طول اللي وحنا انتحكحك
كل واحد منا يحك ظهر الثاني الين اذن الفجر
ومن عقبها كرهناه
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 41 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله ياخوك يازين السمك يوم انك اكلته اكلت شي تعارض معه وسببت حساسيه
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 26 دقيقة
زين والا ماهو زين يابنت النور ماعاد نباااااه مطلقن مطلقن
اللهم لك الحمد والشكر اذا جاء وقت الربيع والعشب رحت للبر ثم
قمت اجمع من الضبان واخزّن بالفريزن ، وإذا ملينا من لحم الغنم
طلعنا من الضبان وطبخنا
وعندي حرمه مدمنه على الضبان ،، صحيح ان احيانا يجينا مثل المِر على
تسبودنا اذا تعشينا كبسة ضبان واحيانا تنشب ريحتها في اجسادنا
مهما تروشنا بس ماعلاه ماعلاه
اهم شي ماتجيب لنا حكّه 😁😁😁
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 25 دقيقة
بنت النور وتقول اخوك
كيف انت بنت ولا ولد عشان نرد على تعليقك
بنت النور صادقة يا برق يمكن اكلت شي معه تحسست منه
برق[ عدد التعليقات: 11300 ] نشر منذ 18 دقيقة
اهب ما اذهنك يالفهد 😁😁😁😁 ابك تسيف لقطتها لقط 😉😉
ماعليه ماعليه
بنت النور والا ورع النور حنا هنا نتعامل مع معرفات
والله يالفهد حنا دبسناها سمك وغلقناه بحليب خلفات وبعد ثلاث
ساعات كبسنا هاك الكبيسه النثريه ثم قفلناها بحليبه 😜 ثم جتنا
الحساسيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 10 دقائق
عقب اللي سويتوه ليه بس حساسيه وبس تجيكم المفروض حتى ابو حمير وابو سعيبيل والذراق تكرمون كلها تجيكم
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 5 دقائق
عاد تدرون بلوحه المفاتيح ايه الحليب مع السمك ماهو زين اما الضب الله يكرم النعمه