خبير : مشروعات المملكة السياحية ستدخل المنافسة العالمية بقوة

عادل الحربي(صدى):

صرَح محمود الحاسكي، المتخصص في بوابات السفر السياحية، بأن الواجهات والمشروعات البحرية التي أعلنت عنها المملكة، مهيأة للانضمام للقوائم التفضيلية ضمن أفضل شواطئ بالعالم، و منافسة للعشرة الأفضل منها.

وعلَل ذلك، بأن مميزات ومعايير تقييم البوابة الدولية الإلكترونية تتقاطع مع مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والتي يمكن أن تضع المملكة في مكانة مرموقة في خريطة السياحة العالمية.

كما أكد، أن باستطاعة المملكة المنافسة العالمية في استقطاب السياح المولعين بعالم الشواطئ.