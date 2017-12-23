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فرق مختصة لمكافحة التهرب الضريبي بالمملكة

فرق مختصة لمكافحة التهرب الضريبي بالمملكة
عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر بالهيئة العامة للزكاة والدخل، عن تشكيل فرق مختصة للتدقيق الميداني، ومكافحة التهرب الضريبي، مستعينة بخبرات عالمية وعربية في هذا المجال.

وأوضحت المصادر، أن مهام هذه الفرق تتمحور حول، إدارة تحقيقات في المخالفات الضريبية المزعومة، وجمع البيانات الكتابية والرقمية، وإجراء عمليات التدقيق، والتنسيق مع الجهات الأخرى، وإعداد تقارير توثق المخالفات المضبوطة.

كما أشارت، إلى أن الفرق ستبدأ عملها مطلع يناير المقبل، أي بعد ثماني أيام.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات

تحتاج لجان اكثر حتى يتم العمل 100%

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