” التحالف ” : مليشيا الحوثي تنهب مساعدات الشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، عن اعتراض وصول مليشيا الحوثي للمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الشعب اليمني وعرقلها وصولها.

واتهم ” المالكي ” المليشيا بنهب المساعدات الإنسانية والطبية التي ترسلها المملكة والصليب الأحمر لمساعدة الشعب اليمني في معاناته من الحرب بالإضافة إلى انتشار مرض الكوليرا بين أبناء الشعب.

وكانت قيادة التحالف أعلنت الأربعاء المضاي استمرار فتح ميناء الحديدة لمدة 30 يومًا؛ لاستقبال المساعدات الإغاثية والمستلزمات التجارة، تزامنًا مع تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة 47 شاحنة مساعدات غذائية إلى تعز، ضمن مشروع توزيع أكثر من 76 ألف سلة غذائية تستهدف مديريات المحافظة.