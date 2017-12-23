18 وظيفة شاغرة في شركة ” بي أيه إي سيستمز ” بالمملكة
كشفت شركة ” بي أيه إي سيستمز ” ، عن إتاحة 18 وظيفة تعليمية وهندسية وفنية وإدارية للمواطنين والمقيمين، في عدد من التخصصات.
وأوضحت أن الوظائف ستكون في كل من: الرياض، وتبوك، والجبيل، والظهران والطائف، مضيفة أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.
وبدأت شركية ” بي أيه إي سيستمز ” المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران، والتكنولوجيا والأمن، استقبال طلبات التوظيف منذ أمس الجمعة عبر موقعها الإلكتروني.
وجاءت الوظائف الشاغرة كالتالي:
1- مدير مشروع- الخدمات اللوجستية.
2- فني تكنولوجيا المعادن.
3- مشرف فني إصلاح إطارات طائرات.
4- رئيس فريق/ مجموعة التدريب.
5- رئيس تكامل الحلول.6- فني إلكترونيات الطيران.
7- مشرف أول.
8- منسق أداة الإنهاء الدقيقة.
9- فني السجلات والتخطيط.
10- مشرف التجارة الميكانيكية.
11- مدير الاتصالات.
12- مشرف أول إلكترونيات الطيران.
13- فني أسلحة.
14- مدرب فني كهرباء.
15- فني صيانة.
16- مدرس تكنولوجيا.
17- مدرب مراقب الحركة الجوية.
18- مدرب أول مراقب الحركة الجوية.
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كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
بالتوفيق للشباب السعودي