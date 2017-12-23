18 وظيفة شاغرة في شركة ” بي أيه إي سيستمز ” بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بي أيه إي سيستمز ” ، عن إتاحة 18 وظيفة تعليمية وهندسية وفنية وإدارية للمواطنين والمقيمين، في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الوظائف ستكون في كل من: الرياض، وتبوك، والجبيل، والظهران والطائف، مضيفة أن الوظائف لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات.

وبدأت شركية ” بي أيه إي سيستمز ” المتخصصة في مجالات التصنيع والطيران، والتكنولوجيا والأمن، استقبال طلبات التوظيف منذ أمس الجمعة عبر موقعها الإلكتروني.

وجاءت الوظائف الشاغرة كالتالي:

1- مدير مشروع- الخدمات اللوجستية.

2- فني تكنولوجيا المعادن.

3- مشرف فني إصلاح إطارات طائرات.

4- رئيس فريق/ مجموعة التدريب.

5- رئيس تكامل الحلول.6- فني إلكترونيات الطيران.

7- مشرف أول.

8- منسق أداة الإنهاء الدقيقة.

9- فني السجلات والتخطيط.

10- مشرف التجارة الميكانيكية.

11- مدير الاتصالات.

12- مشرف أول إلكترونيات الطيران.

13- فني أسلحة.

14- مدرب فني كهرباء.

15- فني صيانة.

16- مدرس تكنولوجيا.

17- مدرب مراقب الحركة الجوية.

18- مدرب أول مراقب الحركة الجوية.

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