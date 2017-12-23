تحديات تواجهها ميزانية 2018.. ورسالة قوية للقطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

تواجه الميزانية العامة للمملكة لعام 2018، عددًا من التحديات الاقتصادية والمالية، بناء على المتغيرات التي شهدتها السوق العالمية والمحلية.

وأوضح تقرير لمركز المعلومات والدراسات في الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، أن أحد هذه التحديات هي هبوط الأسعار العالمية للنفط، الذي واجهته المملكة بتنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية، مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية.

وأوضح التقرير، أن الميزانية تبعث برسالة واضحة للقطاع الخاص، وهي التزام المملكة بمواصلة برنامجها الإنفاقي التحفيزي، معلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

كما أشار التقرير، إلى أن المؤشرات الصادرة في بيان الميزانية الجديدة تؤكد رغبة المملكة في التوسع في الإنفاق بانضباط وكفاءة.