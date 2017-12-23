برنامج مكافحة سوسة النخيل يكشف عن 6 مكونات للقضاء عليها

نايف السالم(صدى):

أعلن مسئولو برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء التابع للمديرية العام للزراعة في الإحساء، عن وجود 6 مكونات متكاملة لمكافحة السوسة والحد من تأثيراتها ومعدلات الإصابة.

وأوضح المسئولون أن مكونات عمل البرنامج الـ6 تتمثل في ” إرشاد المزارعين، اصطياد الحشرات البالغة بالمصائد الفرمونية، اكتشاف الإصابة بطريقة مسح منتظم للنخيل، علاج النخيل المصاب، إزالة النخيل الشديدة الإصابة، و استخدام المبيدات للوقاية من العلاج “.

كما أشاروا إلى أن البرنامج سجل نسبة انخفاض في الإصابة بالسوسة بنسبة أقل من 0.49% مع عدد تنازلي للحشرات الملتقطة عبر المصائد الفرمونية، لافتين إلى أنه في حال عدم مكافحة الحشرة تعطي 90 ألف حشرة في العام.

وأكدوا أن برنامج مكافحة السوسة ووقاية المزروعات، بات مثالًا يُحتذى به لمكافحة هذه الآفة في عدة دول، مما دفع كثيرًا من الوفود الرسمية والعلمية في مختلف دول العالم، العاملين في مجال مكافحة السوسة، إلى زيارة البرنامج والالتقاء بالفريق العامل فيه.