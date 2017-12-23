بـ ” حيلة إجرامية ” .. مليشيا الحوثي تحاول الإيقاع بالتحالف العربي

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر عن استخدام مليشيا الحوثي الإيرانية لحيلة جديدة؛ من أجل الإيقاع بقوات التحالف العربي، وإلصاق التهم الزائفة بهم.

وقالت المصادر إن المليشيا قامت بقتل عدد كبير من المعتقلين لديها، بعد تعذيبهم وإلحاق الضرر بهم، وبعد أن يلفظوا أنفاسهم الاخيرة تقوم بنقل الجثامين إلى مواقع مختلفة للقتال؛ لاتهام التحالف العربي بعد ذلك بقتلهم وتعذيبهم.

وعن أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين أوضحت المصادر أنه يصل الأمر أحيانًا إلى ترك السجناء بملابس خفيفة في درجة حرارة منخفضة.