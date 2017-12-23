روشتة الحد من غياب الطلاب في تعليم الأحساء

نايف السالم(صدى):

نجحت مديرة مكتب التعليم في مدينة المبرز التابعة لإدارة الأحساء، فريزة بنت أحمد السبيعي، في وضع أربعة حلول إجرائية للحد من غياب الطلاب والطالبات قبل الاختبارات والإجازات في مدراس المحافظة.

وأوضحت أن الحلول هي، تشجيع الإدارة العامة للإضشراف التربوي، ومكاتب التعليم على أسلوب البحث العلمي، كأسلوب إشرافي لتحسين الأداء المدرسي وحل المشاكل التي تواجه الميدان التربوي.

ويكمن الحل الثاني، في تفعيل الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة لعلاج ظاهرة الغياب، وكذلك استمرار تطبيق الخطة العلاجية ومتابعة نتائج التطبيق لتحقيق 5% منه.

وأخيرًا، وضع لوائح نظامية محددة الإجراءات لتفعيل العمل التطوعي للمدارس، وتحقيق الشراكة المجتمعية بما يحقق الدور الإيجابي لتعزيز الانضباط المدرسي.

جاء ذلك خلال الدائرة التليفزيونية المغلقة للبنات بقاعة الأمير محمد بن فهد الثقافية، حيث أكدت أن بناء الخطة العلاجية يهدف إلى التزام الطلاب بالوقت، واستثمار هذه الفترة فيما يعود عليهم بالنفع، والتقليل من الهدر التعليمي خلال هذه الفترة، وخفض نسبة الغياب بنسب معقولة خلال هذه الفترة.