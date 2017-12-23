الولايات المتحدة تقرر تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة لحماية وسلامة أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت في بيان مساء أمس أن ” الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة كجزء من جهودها لمساعدتها على بناء قدراتها الدفاعية الطويلة الأمد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها لردع العدوان “.

وأضافت أن ” المساعدات الأمريكية دفاعية تمامًا ” مشيرة إلى أن أوكرانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأكدت نويرت التزام الولايات المتحدة باتفاقيات مينسك باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.. حسب تعبيرها.