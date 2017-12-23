الولايات المتحدة تقرر تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة لحماية وسلامة أراضيها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية هيذر نويرت في بيان مساء أمس أن ” الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية معززة كجزء من جهودها لمساعدتها على بناء قدراتها الدفاعية الطويلة الأمد والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها لردع العدوان “.
وأضافت أن ” المساعدات الأمريكية دفاعية تمامًا ” مشيرة إلى أن أوكرانيا دولة ذات سيادة ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
وأكدت نويرت التزام الولايات المتحدة باتفاقيات مينسك باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.. حسب تعبيرها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
امريكا تتبع مصلحتها فقط