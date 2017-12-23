رجل اكتشف حمل زوجته بأنثى فتخلص منها

القدس المحتلة(صدى):

ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على رجل قام بقتل زوجته لحملها في أنثى ، بسبب غيرته من شقيقه الذي لديه 9 أبناء ذكور .

وكانت تلقت شرطة قرية الناصرية الفلسطينية بلاغ يفيد بالعثور على ربة منزل 27 عاماً جثة هامدة داخل منزلها .

وبالتحريات والكشف على الجثة وجدت علامات مقاومة على جسد الزوج من أظافر زوجته التي كانت تحاول الدفاع عن نفسها عند محاولته خنقها بيده.