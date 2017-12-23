رجل اكتشف حمل زوجته بأنثى فتخلص منها
ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على رجل قام بقتل زوجته لحملها في أنثى ، بسبب غيرته من شقيقه الذي لديه 9 أبناء ذكور .
وكانت تلقت شرطة قرية الناصرية الفلسطينية بلاغ يفيد بالعثور على ربة منزل 27 عاماً جثة هامدة داخل منزلها .
وبالتحريات والكشف على الجثة وجدت علامات مقاومة على جسد الزوج من أظافر زوجته التي كانت تحاول الدفاع عن نفسها عند محاولته خنقها بيده.
توق[ عدد التعليقات: 13682 ] نشر منذ 6 ساعات
ياغبي
بعد مشيئة الله انت المسؤول عن نوع الجنين روح اقتل نفسك
الله يرحمها ويعوضها الجنة
القرشي[ عدد التعليقات: 2086 ] نشر منذ 6 ساعات
إلى الأن لازالت هاذي العينة من الجهلاء موجودين ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
انا الحمدلله اكبر عيالي بنت اول ماجاني الإتصال من المستشفى وبلغوني بأن زوجتي ولدت بنت
قسمآ بالله العلي العظيم إني فرحت فرحة لا يمكن تتكرر ولا أستطيع وصفها خاصة إنها بكريتي
لدرجة إني من شدة الفرحة ماقدرت اسوق سيارتي تركتها في مواقف العمل واخذت تكسي للمستشفى
ورزقني الله بعدها والحمدلله بولدين الله يحفظهم جميعآ يارب ويحفظ ابناء المسلمين .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13260 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40434 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
هل زوجتك هي اللي تتحكم بنوع الجنين ………. للاسف الزوج قليل عقل وليس لديه ايمان بالله الذي يكون ما
في الارحام ………
بنت النور[ عدد التعليقات: 313 ] نشر منذ 4 ساعات
حسبي الله عليه قتل مره وحده احمد ربك ع البنات بيحجبون وجهك ع النار واذا رببتهم وصبرت عليهم يدخلونك الجنه واذا كبرت تكمل نص دينك النوعيه ذي انقرضت خلاص استغفر الله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15729 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناس متخلفة عقل ليش نتعب نفوسنا ونهاوش ما يدرون أنها ارزاق يعني 🙊
همس~[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعوذ بالله منه ومن اشكاله ،
الله يرحمها وينتقم منه ~