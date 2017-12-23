مقتل 3 جنود باكستانيين و5 إرهابيين خلال اشتباكات على الحدود الباكستانية الأفغانية

إسلام آباد(صدى):

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل ثلاثة من جنوده إثر هجوم شنه مسلحون مجهول من العناصر الإرهابية من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن مجموعة من المسلحين شنت الهجوم في وقت متأخر من الليلة الماضية على نقطة عسكرية باكستانية في مقاطعة مهمند المحاذية للحدود مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل ثلاثة من الجنود المرابطين على النقطة.

وبيّن أن المسلحين نفذوا الهجوم من داخل الأراضي الأفغانية، وأن القوات الباكستانية ردت على مصدر الهجوم وأسقطت خمسة قتلى في صفوفهم وأجبرت البقية على الفرار نحو الأراضي الأفغانية.