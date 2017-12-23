  • السبت 23

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. بعد أسبوعها الذهبي.. ” بتكوين كاش ” تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها

بعد أسبوعها الذهبي.. ” بتكوين كاش ” تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها

بعد أسبوعها الذهبي.. ” بتكوين كاش ” تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها
عادل الحربي(صدى):

سجلت ” بتكوين كاش ” أكبر تراجع في تاريخها بأكثر من 42% في 24 ساعة فقط، متعرضه لأكبر خسائرها اليومية.

وانخفضت ” بتكوين كاش ” خلال تداولات، أمس الجمعة، بنسبة 23.7% إلى 2456.6 دولار.

وكانت الـ7 أيام الماضية بمثابة الأسبوع الذهبي للعملة، حيث حققت مكاسب قدرها 144% مسجلة من 1760 دولار إلى 4300 دولار.

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات

جنون العملات الرقمية ………….. البعض كسب الملايين والبعض خسر مثلها

[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات

ايش نظام العملات الرقميه ؟

[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات

للكسب لابد من خاسر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *