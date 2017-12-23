بعد أسبوعها الذهبي.. ” بتكوين كاش ” تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها
سجلت ” بتكوين كاش ” أكبر تراجع في تاريخها بأكثر من 42% في 24 ساعة فقط، متعرضه لأكبر خسائرها اليومية.
وانخفضت ” بتكوين كاش ” خلال تداولات، أمس الجمعة، بنسبة 23.7% إلى 2456.6 دولار.
وكانت الـ7 أيام الماضية بمثابة الأسبوع الذهبي للعملة، حيث حققت مكاسب قدرها 144% مسجلة من 1760 دولار إلى 4300 دولار.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7138 ] نشر منذ 5 ساعات
جنون العملات الرقمية ………….. البعض كسب الملايين والبعض خسر مثلها
abu ammar[ عدد التعليقات: 14888 ] نشر منذ 5 ساعات
ايش نظام العملات الرقميه ؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 13261 ] نشر منذ 5 ساعات
للكسب لابد من خاسر