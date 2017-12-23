في 5 مدن.. جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة في تخصصات مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” جنرال إلكتريك ” ، عن وظائف فنية وإدارة شاغرة للمواطنين والمقيمين، في تخصصات مختلفة.

وأوضحت أن الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، ليعملوا بمشاريع خاصة بالشركة في المملكة وعدد من الشركات التابعة في الرياض والدمام والخبر والإحساء وطريف.

وبدأت عملية التقديم إلى الوظائف الخميس الماضي الموافق 21 ديسمبر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف التابع للشركة.

وكانت الوظائف الشاغرة كالتالي:

– محلل بيانات (وظيفتين/ الدمّام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، أو الهندسة).

– مدير أول مالي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، والمالية)، أو ما يعادلها.

– مسؤول موارد بشرية (الدمّام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو الإدارة).

– رئيس/ مستشار أول قانوني- إستراتيجية العمليات القانونية (الخُبر): الدرجة الجامعية في تخصص القانون، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي إدارة المشاريع- الجودة (طريف): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مشغل معدات حقل- التدعيم (الأحساء): شهادة الدبلوم في تخصص ذي صلة.

وللاطلاع على التفاصيل حول التقديم والوظائف.هنا