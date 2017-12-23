إصدار لوائح جديدة للحد من الطرق غير النظامية في النقل.. قريبا

نايف السالم(صدى):

أكد وزير النقل المهندس نبيل العامودي، أن هيئة النقل العام تعمل على إصدار الضوابط واللوائح جديدة؛ للحد من التستر الداخلي والعمل في القطاع بطرق غير نظامية، قريبًا.

وأوضح “العامودي” خلال الحفل السنوي لغرفة الشرقية، أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تطوير قطاع النقل بشكل عام ” البحري والبري والقطارات والمطارات “.

كما أشار إلى أن سوق النقل البري يحظي بوجود شركات عملاقة مختصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه الشركات التي تمتلك عقود من جهات حكومية وأهلية لم تتأثر بشكل كبير من الشاحنات الأجنبية التي تعمل في السوق بطرق مخالفة.