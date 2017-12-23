” العمل ” : 121 ألف مواطن دخلوا سوق العمل خلال عام 2017

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، زيادة توطين المواطنين في سوق العمل خلال عام 2017 للضعف منذ بدء تطبيق تحسين سوق العمل وتطبيق قانون التوطين، لافته إلى أن 121.766 سعودي وسعودية دخلوا سوق العمل خلال عام 2017م.

وأوضحت الوزارة أن عدد المواطنين في سوق العمل بلغ 28.154 مواطن في سبتمبر الماضي، حيث تم تطبيق مبادرات تحسين سوق العمل، لتتصاعد في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام حيث سجلت في أكتوبر الماضي 48.471 مواطن، و36.062 مواطن في نوفمبر الماضي، لتستقر عند 12.280 مواطن حتى منتصف شهر ديسمبر الحالي.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي مقارنة بالشهور الأولى من العام والتي بلغ فيها معدلات التوطين (-7.940) في يناير الماضي، ليتزايد العدد بشكل بسيط تباعًا حتى سجل 4.923 مواطن قبل تطبيق المبادرات في أغسطس الماضي.